Поехала к подруге, с которой познакомилась в Интернете: на Днепропетровщине неделю ищут 18-летнюю девушку

Раньше девушка никогда не исчезала и не покидала место жительства без ведома родственников.

В Днепропетровской области почти неделю ищут 18-летнюю Ирину Смирнову. Девушка вышла из дома и пропала без вести.

Об этом пишут в группе "Поиск пропавших детей в Кривом Роге".

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Девушка еще 27 октября вышла из дома и отправилась, предположительно, в Черновцы к знакомой, с которой познакомилась в Интернете. С тех пор Ирина перестала выходить на связь с родными и близкими.

Ее приметы: на вид ей около 20 лет, рост примерно 167 сантиметров, вес — 70 килограмм. Плотного телосложения. Светлые волосы, прическа “каре” Была одета в черный спортивный костюм.

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“Раньше никогда не исчезала и не покидала место жительства без ведома родственников. Любую информацию о пропавшей Смирновой Ирине можно предоставлять по телефону горячей линии группы поиска пропавших детей "Поиск-КР": (097) 543 30 30 или (097) 451 45 12”, — подчеркнули в волонтерской группе.

Напомним, что в Днепре нашли мертвую 16-летнюю девушку, которая считалась пропавшей без вести.

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