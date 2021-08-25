Поехала на День Независимости и загадочно исчезла: в Тернополе разыскивают 16-летнюю девушку (фото)

Поехала на День Независимости и загадочно исчезла: в Тернополе разыскивают 16-летнюю девушку (фото)

Девушка 24 августа поехала в Тернополь и не вернулась.

В Тернопольской области загадочно исчезла 16-летняя девушка. Она поехала в Тернополь 24 августа, с тех пор связь с ней отсутствует.

Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области.

Пропавшую 16-летнюю девушку зовут Алина Кухарская, она жительница села Вертелка Тернопольского района. Девушка 24 августа поехала в Тернополь и не вернулась. Также связь с девушкой отсутствует.

Алина Кухарская была одета в белую рубашку, серые джинсы и белые кроссовки. Если вам известно о том, где находится девушка, обращайтесь по телефонам: (0352) 27-11-70, 067-351-38-37, или на линию 102.

Напомним, что Ровенской области в лесу разыскали 79-летнюю жительницу села Высоцк, она жива и здорова.

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