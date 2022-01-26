16-летняя школьница Юлия Кармач скрылась по дороге в школу / ГУ Нацполиции в Волынской области

Поехала в школу, но туда не попала: на Волыни разыскивают пропавшую 16-летнюю ученицу (фото)

Поехала в школу, но туда не попала: на Волыни разыскивают пропавшую 16-летнюю ученицу (фото)

Полиция просит помочь в розыске несовершеннолетней девушки.

На Волыни пропала без вести 16-летняя жительница села Камянка Ковельского района Юлия Кармач. Девушка в понедельник, 24 января, поехала в школу в поселке Главное, но туда не попала, домой школьница тоже не вернулась.

Как сообщили в пресс-службе полиции области, где сейчас находится девушка, пока неизвестно.

Приметы разыскиваемой: высокого роста, худого телосложения, волосы русые, длинные, одета в куртку черного цвета с капюшоном, длинную шапку белого цвета с розовыми полосами, джинсы голубого цвета, были обута в кроссовки белого цвета.

"Полиция обращается к гражданам: если вам известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемой, просим немедленно сообщить по номерам телефонов: 0660829408, 0955180859 или 102", — отметили правоохранители.

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