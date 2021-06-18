Поехали кататься на велосипедах: под Харьковом в водоеме нашли тела двоих подростков

Тела погибших обнаружил случайный прохожий.

В Богодуховском районе Харьковской области в водоеме вблизи села Колонтаев утонули двое подростков. Их тела вблизи шлюзов на водоеме обнаружил местный житель.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

Вчера, 17 июня, в селе Колонтаев Богодуховского района в реке Мерла возле шлюз-регулятора прохожий увидел тела двоих подростков. На берегу были их велосипеды, одежда и мобильные телефоны.

Мужчина позвонил в полицию. Полицейские установили личности погибших. Ими оказались 14 и 16-летние местные жители. Тела подростков без видимых признаков насильственной смерти направлены в морг.

"Сведения о событии следователем внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай". Устанавливаются все обстоятельства трагедии", — отметили в полиции.

Напомним, что в озере Прудик по паровозной переулке, в Днепровском районе Киева, в воде обнаружили тело мужчины.

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