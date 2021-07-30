Поехали на море и пропали: в Винницкой области полиция разыскивает супругов с 4-летним ребенком

Поехали на море и пропали: в Винницкой области полиция разыскивает супругов с 4-летним ребенком

Последний раз авто супругов видели на Житомирской трассе.

В Винницкой области правоохранители разыскивают супругов с 4-летним ребенком, с которыми родные потеряли связь после того, как семья отправилась на отдых.

Также читайте Нашли полу голой в бессознательном состоянии: в курортном Бердянске отдыхающая попала в реанимацию

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Винницкой области.

В полицию об исчезновении 48-летней Оксаны Казьмин, ее 34-летнего мужа Владимира и их 4-летнего сына Никиты сообщили их родственники. Правоохранители по факту исчезновения людей открыли уголовное производство и начали проводить необходимые следственные и розыскные действия по установлению их местонахождения.

Последний раз автомобиль BMW черного цвета на иностранном регистрации, принадлежащее супругам, зафиксировали на Житомирской трассе.

"Просим граждан, которые владеют какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемых, сообщить в полицию по телефонам 102, 098 304 02 70 или 097 946 13 77", — обратились к гражданам в полиции.

Напомним, что в Хмельницкой области разыскали 63-летнего мужчину, который еще в марте 2021 ушел из дома и не вернулся.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку