Поехали в соседнюю область и загадочно исчезли: на Буковине два месяца разыскивают 21-летнюю маму и ее 4-летнюю дочь

Женщина с ребенком пропали еще 28 мая.

Правоохранители уже две месяца разыскивают 21-летнюю мать и ее 4-летнюю дочь из села Рашков Черновицкой области, которые поехали в Хмельницкую область и загадочно исчезли.

Об этом сообщили в Нацполиции Черновицкой области.

Известно, что женщина с ребенком еще 28 мая поехали в поселок Чемеровцы Каменец-Подольского района Хмельницкой области. С тех пор об их местонахождении ничего не известно.

21-летняя Анжела Ващук была одета в красный спортивный костюм и кроссовки. Женщина среднего телосложения, рост 165-170 см, длинные рыжие волосы, голубые глаза.

Ее дочь Иванна Ващук худощавого телосложения, рост 120-130 см, имеет волнистые волосы и голубые глаза. Девочка была одета в черный спортивный костюм с белыми цветами и белые кроссовки.

Если вам что-то известно, звоните на 102.

Напомним, на Закарпатье исчез 9-летний парень, который играл в поле. Его разыскивали всю ночь.

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