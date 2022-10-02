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Поехали за грибами и исчезли: на Черниговщине нашли мертвыми четырех мужчин (фото)

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Поехали за грибами и исчезли: на Черниговщине нашли мертвыми четырех мужчин (фото)

Фото: Кирилл Тимошенко / Facebook

В Черниговской области погибли четверо мужчин.

Местные жители поехать в лес, чтобы собрать грибы, однако после этого связь с ними исчезла. Впоследствии тела четырех мужчин были найдены в лесу, вероятно они взорвались на мини.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Известно, что в Черниговской области четверо мужчин уехали в лес собирать грибы. Впоследствии сообщили об их исчезновении. Работники ГСЧС отправились на поиски людей. Возле села Шестовица обнаружили тела погибших и автомобиль. По предварительным данным, местные жители взорвались на мине.

© Кирилл Тимошенко/Telegram
Фото: Кирилл Тимошенко/Telegram

На месте происшествия работают спасатели, полиция и взрывотехники. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

© Кирилл Тимошенко/Telegram
Фото: Кирилл Тимошенко/Telegram
© Кирилл Тимошенко / Facebook
Фото: Кирилл Тимошенко / Facebook

Напомним, на Харьковщине скорая ехала на вызов и взорвалась на мини.

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