Поэтапная демилитаризация и деоккупация: Данилов сделал заявление по Крыму

Секретарь СНБО отметил, что крымские коллаборанты и предатели могут смягчить себе приговор, предоставив СБУ ценную информацию о российских военных объектах и их технике на полуострове.

Вопрос поэтапной демилитаризации временно оккупированного Крыма с последующей его деоккупацией стоит на повестке дня.

Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в Twitter.

"Крым является суверенной территорией Украины. На повестке дня стоит вопрос поэтапной демилитаризации этой территории с последующей ее деоккупацией", — написал он.

Также Данилов отметил, что крымские коллаборанты и предатели могут смягчить приговор, предоставив ценную информацию СБУ о российских военных объектах и их технике на территории Крыма. После написанного он прикрепил ссылку на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

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