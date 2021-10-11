Поезд "Бахмут-Львов" на железнодорожном переезде сбил комбайн

В результате повреждения получили 6 вагонов поезда и сельскохозяйственный транспорт.

Поезд сообщением "Бахмут-Львов" попал в ДТП. На одном из железнодорожных переездов он столкнулся с комбайном.

Об этом сообщают в телеграмм-канале "Х* Харьков".

Происшествие произошло сегодня, 11 октября, недалеко Фастова на железнодорожном переезде на участке "Фастов — Житомир" в 15:12. Поезд, курсирующий из Харькова во Львов, врезался в комбайн.

В результате несколько вагонов поезда получили повреждения. Смяло и комбайн марки John Deer. У него оторвало жатку и протяжно к электроопоре.

Информации о пострадавших нет.

В "Укрзалізниці" в ДТП обвинили комбайнера, который нарушил правила дорожного движения.

"По предварительной информации, водитель сельскохозяйственного автотранспорта проигнорировал правила дорожного движения и выехал на нерегулируемый переезд, где в то время приближался пассажирской поезд № 141 Бахмут — Львов. В результате столкновения поврежден локомотив поезда и 6 вагонов. Пассажиры и поездная бригада не пострадали. Водитель комбайна отказался от госпитализации ", — сообщили в пресс служба" Укрзалізниці ".

Пассажиры из вагонов, в которых были разбиты окна, пересажены на другие места в поезде.

На месте работает полиция и из-за следственных действий поезд задерживается на 2:00. Задержек других рейсов пока нет.

Напомним, что на 24 километре перегона "Никель — Побужский — Болеславчик" на нерегулируемом железнодорожном переезде произошла авария. Локомотив под управлением 32-летнего машиниста столкнулся с грузовым самосвалом "КрАЗ". В результате столкновения 55-летний водитель грузовика от полученных травм погиб.

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