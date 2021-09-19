Поезд Черновцы — Киев изменил маршрут из-за обвала грунта

В районе карстовых пещер на перегоне Новоселица-Мамалыга произошел обвал грунта.

"Укрзализныця" изменила маршрут пассажирского поезда №118, следующий из Черновцов в Киев. Такое решение приняли из-за подмыва почвы возле путей.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"В районе карстовых пещер на перегоне Новоселица — Мамалыга из-за подмыва почвы произошел провал в земляном полотне", — говорится в сообщении.

Восстановительные работы уже ведутся. По словам рабочих, они продлятся не менее 10 часов. Поэтому поезд №118 Черновцы — Киев отправлением из Черновцов в 19:46 будет двигаться через Залещики и Тернополь.

С маршрута будут исключены остановки на станциях Новоселица, Ларга, Каменец-Подольский, Дунаевцы, Гречаны.

"Пассажиров из этих станций (а их у нас 154) просим не волноваться, за вами уже выехали 3 вагона, которые доставят вас в Хмельницкий, куда с задержкой ориентировочно на 1 час прибудет объездным маршрутом поезд №118", — отметили в "Укрзализныце".

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