Крымский мост атаковали в третий раз за неделю / © Associated Press

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В ночь на 19 ноября украинские ракеты «Нептун» поразили Крымский мост. Есть попадания в районе арки и железнодорожных путей. Движение поездов по мосту пока остановлено.

Об этом сообщили в Минобороны.

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«Керченский мост, железнодорожная часть. В ночь на 19 ноября по ней отработали украинские „Нептуны“. Есть попадания в районе арки и железнодорожных путей. Масштаб повреждений уточняется, но в настоящее время движение поездов остановлено. Немного арифметики. 19 километров рельсов. 38 тысяч шпал. 228 миллиардов рублей на строительство. И ни одного поезда в это утро. Для России этот мост — конвейер войны: цистерны и вагоны с боеприпасами для группировки на юге. Конвейер дал сбой. Другой путь лежит по суше, вдоль фронта. Там грузы встречают наши дроны», — говорится в сообщении ведомства.

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Удары по Крымскому мосту — что известно

В ночь на 19 ноября Вооруженные силы Украины снова атаковали Керченский (Крымский) мост. Предыдущие атаки 16-17 ноября привели к разрушению одной из арок моста, обвалу одного пролета и остановке движения автомобильной части.

Глава оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке на мост около полуночи в четверг. Это привело к остановке железнодорожного сообщения.

Российское Министерство транспорта официально признало остановку железнодорожного сообщения, объяснив это последствиями ночной атаки дронов.

«В результате ночной атаки беспилотника временно приостановлено движение поездов по железнодорожной части Крымского моста», — говорится в сообщении ведомства.

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Впоследствии в Генеральном штабе ВСУ опубликовали ироническое сообщение, намекнув на выведение незаконного сооружения из строя.

«Вооруженные силы Украины приветствуют мост Васко да Гама со званием самого длинного моста в Европе!» — заявили в командовании.

Позже Генштаб заявил, что движение по мосту перекрыто. Железнодорожное полотно повреждено.

Киев неоднократно заявлял, что считает Крымский мост законной военной целью, поскольку Россия использует его для снабжения своих войск.

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В своем сообщении об операции Владимир Зеленский подчеркнул, что удар по мосту стал ответом на российские атаки.

«Россия ежедневно наносит удары по нашей инфраструктуре, в том числе по мостам в Запорожье, Днепре, Киеве, в Одесской области. Мы восстанавливаем нашу инфраструктуру. Но и напоминаем России, что война будет всегда возвращаться туда, откуда она началась», — заявил президент.

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