Поезд Кишинев-Одесса возобновляет рейсы: с 28 августа будет курсировать ежедневно

Поезд Кишинев-Одесса возобновляет рейсы: с 28 августа будет курсировать ежедневно

С марта 2020 года рейсы не выполнялись вследствие карантина.

Поезд сообщением Одесса-Кишинев-Одесса возобновляет рейсы с 28 августа. Поезд будет курсировать ежедневно, а билеты уже можно приобрести в кассах вокзала.

Об этом говорится на сайте молдовской железной дороги.

"По согласованию ГП "Молдовская железная дорога" с АО "Укрзализныця" с 28 августа 2021 года назначается курсирование пассажирского поезда №642/641 Одесса — Кишинев — Одесса", — говорится в сообщении.

поезд будет отправляться из Одессы в 18:36, а прибывать в Кишинев в 22:33;

а прибывать обратно из Кишинева поезд будет отправляться в 7:09 и прибывать в Одессу в 10:55.

Напомним:

Между Киевом и Варшавой запустят новый скоростной поезд .

. А 9 августа отправился в первый рейс поезд по маршруту "Киев — Одесса", который называют "элитным" из-за улучшенных условий для пассажиров. Вагоны этого поезда отличаются тем, что в каждом его купе предусмотрен рукомойник, также в вагоне есть пеленальный столик, мультимедийная система и душевая кабинка. Он будет курсировать по нечетным числам до конца лета.

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