Поезд Львов – Черновцы снова будет курсировать: расписание

"Укрзализныця" анонсировала возобновление поездок "Прикарпатского экспресса" в начале лета.
С 1 июня в Украине снова заработает поезд №816/815 сообщением Львов – Черновцы.
Об этом сообщает "Укрзализныця".
Расписание движения:
- Отправление из Львова в 07:45, прибытие в Черновцы в 13:25;
- Отправление из Черновцов в 15:30, прибытие во Львов в 21:15.
Поезд будет курсировать с остановками на станциях Стрый, Моршин, Болехов, Долина, Рожнятов, Калуш, Ивано-Франковск, Коломыя, Снятын.
Билеты можно купить онлайн и в железнодорожных кассах.
Напомним, "Укрзализныця" переименовала поезд Киев — Ивано-Франковск на "Стефания Экспресс".
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