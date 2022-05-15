Поезд Львов – Черновцы снова будет курсировать: расписание

Поезд Львов – Черновцы снова будет курсировать: расписание

"Укрзализныця" анонсировала возобновление поездок "Прикарпатского экспресса" в начале лета.

С 1 июня в Украине снова заработает поезд №816/815 сообщением Львов – Черновцы.

Об этом сообщает "Укрзализныця".

Расписание движения:

Отправление из Львова в 07:45, прибытие в Черновцы в 13:25;

Отправление из Черновцов в 15:30, прибытие во Львов в 21:15.

Поезд будет курсировать с остановками на станциях Стрый, Моршин, Болехов, Долина, Рожнятов, Калуш, Ивано-Франковск, Коломыя, Снятын.

Билеты можно купить онлайн и в железнодорожных кассах.

Напомним, "Укрзализныця" переименовала поезд Киев — Ивано-Франковск на "Стефания Экспресс".

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