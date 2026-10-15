Поезд "Львов — Черновцы" оставил пассажиров посреди поля после эвакуации — Лубинец

Поезд "Укрзализныци"

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Поезд по маршруту «Львов — Черновцы» продолжил путь без 25 пассажиров, которых эвакуировали из вагонов из-за угрозы российского обстрела. После отбоя тревоги люди остались посреди поля, в то время как поезд уехал без них.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в посте в социальных сетях сообщил, что обратился в «Укрзализныцю», чтобы выяснить обстоятельства инцидента.

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По словам Лубинца, в сети распространяется видео возмущённых пассажиров, которых высадили из поезда из-за угрозы обстрела. Люди дождались отбоя тревоги, однако вернуться в вагоны не успели — поезд уехал дальше без них.

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«10 секунд после отбоя — и поезд уехал без 25 пассажиров. Укрзализныця, а как это вообще работает?» — написал омбудсмен.

Он подчеркнул, что эвакуация при угрозе обстрела является необходимой мерой безопасности. В то же время, после устранения опасности необходимо обеспечить возвращение людей в вагоны и продолжение их путешествия.

«Как можно организовать эвакуацию, но не организовать возвращение людей?» — отметил Лубинец.

Омбудсмен требует выяснить обстоятельства инцидента

Лубинец сообщил, что направил официальный запрос в «Укрзализныцю». Он хочет выяснить, что именно произошло, а также удалось ли в итоге доставить всех 25 пассажиров к месту назначения.

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Омбудсмен признал, что железная дорога работает в условиях военной угрозы, и поблагодарил сотрудников, обеспечивающих перевозки в сложных условиях. В то же время, по его словам, такие ситуации требуют надлежащей координации, ведь безопасность пассажиров должна оставаться приоритетом.

«Безопасность не может зависеть от расписания, а расписание — быть важнее людей, ради которых этот поезд вообще и едет», — подчеркнул он.

Омбудсман подчеркнул, что этот инцидент нельзя сводить лишь к ошибке в координации. Необходимо пересмотреть порядок действий после эвакуации, чтобы пассажиры не оставались без возможности продолжить поездку после отбоя тревоги.

«Нужно изменить сам подход, чтобы после следующей тревоги никому не пришлось проверять, не уехал ли его поезд без него», — написал Лубинец.

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Он надеется, что все пассажиры уже добрались до пунктов назначения, однако подчеркивает необходимость выяснить причины инцидента и принять меры, чтобы не допустить повторения подобных случаев.

Напомним, накануне, 14 октября, после массированной ночной атаки России на железнодорожную инфраструктуру по всей Украине задерживались десятки пассажирских поездов. Наибольшее отставание от расписания превышало девять часов.

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