Поезд насмерть сбил женщину во Львовской области: детали трагедии

Трагедия во Львовской области

Реклама

Во Львовской области утром 30 марта пассажирский поезд наехал на 43-летнюю женщину. К сожалению, она погибла.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

Детали трагедии на железной дороге

Трагическое событие произошло на станции "Щирец-2" во Львовском районе. По предварительным данным, поезд сообщением Одесса-Ужгород совершил наезд на 43-летнюю местную жительницу. Как установили правоохранители, женщина внезапно вышла на железнодорожные пути перед приближением поезда. Машинист не успел среагировать и избежать наезда не удалось.

Реклама

"От полученных в результате наезда травм женщина погибла на месте происшествия", — констатировали в полиции.

По факту инцидента следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта. Возможное наказание — лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.

Ранее подобная трагедия произошла в Чернигове. Так, поезд не успел затормозить и сбил человека. Инцидент произошел вблизи одного из переходов, где люди пересекали пути. Очевидцы рассказывают, что машинист применил экстренное торможение, но остановить поезд не удалось. На месте работают полиция и медики, обстоятельства трагедии устанавливаются.