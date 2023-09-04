Поезд Одесса — Днепр задерживается из-за "внештатной ситуации" — "Укрзализныця"

"Укрзализныця" утром 4 сентября сообщила о существенной задержке поезда 54 сообщением Одесса-Днепр в связи с внештатной ситуацией в Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Железнодорожники нашли способ возобновить движение безопасно для пассажиров, сейчас делаем все для сокращения опоздания", — говорится в сообщении.

Там отметили, что прибытие в Днепр ожидается во второй половине дня.

"Для пассажиров организуют бесплатный обед в дороге и все необходимые пересадки в Днепре для продолжения запланированного путешествия", – добавили в УЗ.

Также сообщается, что 94 поезда продолжают движение по графику.

Напомним, оккупанты в ночь на 4 сентября в очередной раз атаковали ударными беспилотниками юг Одесской области.

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