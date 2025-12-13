Чрезвычайная ситуация на железной дороге: международные поезда «УЗ» эвакуируют из-за «заминирования»

Поезд Интерсити. / © УНИАН

В субботу, 13 декабря, в Сети появились сообщения о якобы «заминировании» нескольких поездов — Перемышль- Киев и Киев-Ужгород/Киев-Будапешт. Официальной информации нет.

Об этом сообщает Телеграмм-канал Киев INFO, который и обнародовал ролик.

Отмечается, что вроде бы «заминировано» международное влечение сообщением Перемышль-Киев. По данным канала, пассажиры были эвакуированы из вагонов. На ролике видны люди, находящиеся на улице посреди поля. Где именно остановился поезд, не сообщается.

О заминировании поезда из Перемышля рассказали пассажиры в комментарии «Общественному» . По словам очевидцев, поезд остановили на территории Польши почти сразу после того, как он отправился. Причиной остановки назвали сообщение о якобы заминировании.

«Нас высадили из поезда и все мы уходим подальше от него, потому что сообщается о заминировании», — рассказала она.

По словам путешественников, работники «Укрзализныци» сообщили им, что на территории Польши с таким сталкиваются впервые. Теперь выясняют алгоритм проверки. Обзор поезда продолжается. По словам пассажиров, в нем остался только машинист.

Впоследствии Телеграмм-канал добавил, что якобы также заминировали поезда Киев – Ужгород / Киев – Будапешт. Пассажиры ждут перрона, пока специальные службы проверят вагоны.

Напомним, вечером 5 декабря в Сети также сообщили, что пассажирский поезд № 731 «Интерсити», следовавший из Киева в Запорожье, был якобы заминирован. В «Укрзализныце» подтвердили факт получения информации о минировании. Однако после осмотра специалистами взрывчатых веществ не обнаружено.