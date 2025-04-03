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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
160
Время на прочтение
1 мин

На Львовщине поезд сбил мужчину на путях: что известно о трагедии

Во Львовском районе погиб 35-летний мужчина.

Автор публикации
София Бригадир София Бригадир
Смертельный наезд электровоза во Львове

Мужчина погиб под колесами электровоза

2 апреля в 23:00 на перегоне «Щирец-Николаев» вблизи села Черкассы (Львовский район) поезд наехал на мужчину.

Об этом сообщила полиция Львовской области.

Электровоз сообщением «Трускавец-Киев» сбил 35-летнего местного жителя, лежавшего на рельсах. Мужчина погиб на месте от полученных травм.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 276 УК Украины (нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта). По этой статье предусмотрено до 10 лет тюрьмы.

«Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося», — говорится в сообщении.

Напомним, в Закарпатье подросток погиб под поездом.

Дата публикации
Количество просмотров
160
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