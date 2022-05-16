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Поезд "Стефания Экспресс" начал курсировать под хит группы Kalush: видео с вокзала в Киеве

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Поезд "Стефания Экспресс" начал курсировать под хит группы Kalush: видео с вокзала в Киеве

Фото: Facebook/Александр Рудоманов

Из Киева в Ивано-Франковск начал курсировать поезд "Стефания Экспресс".

Такое название он получил после победы группы Kalush Orchestra на Евровидении.

Об этом говорится в сюжете "Сніданку з 1+1".

Это первый в мире случай, когда поезд получил название в честь матери певца. На вокзалах Киева, Калуша и Ивано-Франковска поезд "Стефания Экспресс" будут встречать песней, которую исполнил украинский победитель Евровидения-2022.

Также пассажиры вокзала в Киеве уже сняли то, как отправляется этот поезд под хит "Стефания".

Железная дорога Украины запускает новый поезд "Стефания Экспресс"

Железная дорога Украины запускает новый поезд "Стефания Экспресс"

Напомним, "Укрзализныця" переименовала поезд 43 Киев — Ивано-Франковск на "Стефания Экспресс".

Отметим, что украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania покорила публику "Евровидение-2022". Коллектив стал победителем конкурса и сделал наше государство хозяйкой следующего.

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