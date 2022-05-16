Поезд "Стефания Экспресс" начал курсировать под хит группы Kalush: видео с вокзала в Киеве

Поезд "Стефания Экспресс" начал курсировать под хит группы Kalush: видео с вокзала в Киеве

Из Киева в Ивано-Франковск начал курсировать поезд "Стефания Экспресс".

Такое название он получил после победы группы Kalush Orchestra на Евровидении.

Об этом говорится в сюжете "Сніданку з 1+1".

Это первый в мире случай, когда поезд получил название в честь матери певца. На вокзалах Киева, Калуша и Ивано-Франковска поезд "Стефания Экспресс" будут встречать песней, которую исполнил украинский победитель Евровидения-2022.

Также пассажиры вокзала в Киеве уже сняли то, как отправляется этот поезд под хит "Стефания".

Железная дорога Украины запускает новый поезд "Стефания Экспресс"

Напомним, "Укрзализныця" переименовала поезд 43 Киев — Ивано-Франковск на "Стефания Экспресс".

Отметим, что украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania покорила публику "Евровидение-2022". Коллектив стал победителем конкурса и сделал наше государство хозяйкой следующего.

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