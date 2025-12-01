ТСН в социальных сетях

Поезд Ужгород — Вена, Братислава: сколько стоит билет и как купить

Новые маршруты позволяют пассажирам без пересадок добраться до столиц Словакии, Венгрии и Австрии.

Поезд

Поезд, фото иллюстративный / © uz.gov.ua

Из Ужгорода в 2025 году заработали прямые международные рейсы «Укрзалізниці» в Братиславу, Будапешт и Вену. Запуск стал возможным после строительства евроколея на участке между Чопом и Ужгородом — впервые за период независимости Украины.

Новые маршруты позволяют пассажирам без пересадок добраться до столиц Словакии, Венгрии и Австрии, а также удобно совмещать поездки с внутренними рейсами.

Расписание поездов

  • Ужгород — Братислава (№961/618)

Отправление из Ужгорода — в 08:09, прибытие в Братиславу — в 18:33

Обратный поезд Братислава — Ужгород (№617/964) отправляется в 11:27, прибывает в Ужгород в 22:35.

  • Ужгород — Будапешт — Вена (№146)

Отправление из Ужгорода — в 08:09, прибытие в Будапешт — в 14:20, в Вену — в 17:20. Обратный рейс Вена — Будапешт — Ужгород (№143) отправляется из Вены в 10:42, прибывает в Будапешт в 13:19 и в Ужгород — в 22:35.

Билеты и пересадки

Приобрести билеты можно через приложение и сайт «Укрзалізниці», а также на сайтах венгерских и словацких железных дорог. С введением нового графика движения в декабре предусмотрены удобные стыковки с внутренними поездами, в том числе ночными.

Благодаря этому возможен формат путешествия: выезд вечером из Киева, прибытие утром в Ужгород и последующий прямой выезд по европейскому поезду без пересадок.

Ранее мы рассказывали, что из-за ситуации безопасности железнодорожное сообщение с Донецкой областью полностью прекращено.

