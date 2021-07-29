Поезд в Чернобыльскую зону: завершены работы по сооружению железной дороги

Поезд в Чернобыльскую зону: завершены работы по сооружению железной дороги

Всего за месяц в зону отчуждения АЭС было проложено 43 км пути.

В четверг, 29 июля, по новопостроенной железнодорожной ветке, которая соединяет зону отчуждения ЧАЭС с главными магистралями, был запущен тестовый поезд. Об этом сообщил на своей Facebook-странице и.о. председателя правления Укрзализныци Иван Юрик.

По его словам, испытания вновь построенного железнодорожного участка между станциями Вильча и Янов прошли успешно.

Реконструированным участком будет перевозиться до централизованного хранилища в зоне отчуждения ЧАЭС отработанное ядерное топливо из трех атомных электростанций: Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской.

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Иван Юрик пояснил, что строительство колеи велось быстрыми темпами, поскольку речь шла о важнейшем проекте для всей энергонезависимости Украины. "С помощью вышеуказанных АЭС "Энергоатом" обеспечивает более половины потребности Украины в электроэнергии (зимой этот показатель достигает 70%)", — подчеркнул руководитель "Укрзализныци".

Напомним, на Чернобыльскую АЭС 28 июля поступило сообщение о том, что на территории промышленной площадки станции якобы заложена взрывчатка. Полиция ищет злоумышленников, которые сообщили о так называемом заминировании.

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