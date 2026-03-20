Поезда будут останавливать посреди маршрута: украинцам изменили правила поездок в поездах
«Укрзализныця» внедряет новые протоколы движения поездов из-за обстрелов
Из-за существенного обострения ситуации в Украине и постоянных атак на железнодорожную инфраструктуру, национальный перевозчик вынужден пересмотреть правила пассажирских перевозок. Председатель правления «Укрзализныци» Александр Перцовский сообщил, что с начала марта 2026 года наблюдается новая волна усиленных ударов, что заставляет компанию вводить дополнительные меры по защите пассажиров и работников железной дороги.
Новые правила реагирования на опасность
Для повышения уровня безопасности в мониторинг ситуации привлечены большие команды специалистов: диспетчеры, мониторинговые группы и работники служб безопасности. Они тщательно анализируют каждый случай обстрелов и просматривают операционные протоколы.
Новые правила перевозок предусматривают возможность экстренной остановки поездов как непосредственно на станциях, так и на скачках между ними. В случае возникновения реальной угрозы жизни людей предусмотрены следующие шаги:
Временные остановки поездов в безопасных зонах маршрута.
Возможна высадка пассажиров для организованного перехода в ближайшие укрытия.
Быстрое реагирование проводников и персонала, которые проходят регулярные тренировки по эвакуации и помощи пассажирам.
Важно подчеркнуть, что железная дорога не будет останавливать движение во время каждой воздушной тревоги. Специальные меры будут применяться только тогда, когда угроза будет реальной и подтвержденной специалистами. Вагоны уже дополнительно оснащают необходимым оборудованием, а для людей готовят специальные информационные памятки.
Что советуют пассажирам специалисты: как планировать маршруты
Железнодорожная сеть страны является единственной взаимосвязанной системой. Поэтому остановка безопасности в одном регионе неизбежно влияет на движение поездов по всей стране, что может вызвать значительные задержки. В «Укрзализныце» призывают пассажиров к ответственному планированию путешествий, особенно если они предполагают пересадку.
Специалисты настоятельно рекомендуют избегать пересадок с коротким интервалом времени, особенно во время международных поездок. Рекомендуется оставлять не менее 2–3 часов запаса между рейсами. Масштабные атаки могут вызвать и более длительные задержки, поэтому такой временной «буфер» поможет избежать критических ситуаций при планировании дальнейшего пути.
Напомним также, что с апреля 2026 г. ожидается внедрение новых правил для пассажиров, путешествующих поездами за границу, о чем компания сообщит дополнительно.