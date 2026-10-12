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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Поезда через границу со Словакией временно не будут курсировать: когда именно

Из-за ремонта на станции Чоп 13 октября временно отменят железнодорожное сообщение через украинско-словацкую границу.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Железная дорога (иллюстративное фото)

Железная дорога (иллюстративное фото) / © Укрзализныця

Из-за ремонтных работ на железнодорожной станции Чоп временно изменится пассажирское железнодорожное сообщение через украинско-словацкую границу.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

По уточненной информации «Укрзалізниці», 12 октября поезда будут курсировать по привычному графику. Ранее сообщалось о возможной отмене рейса «Братислава — Чоп», однако впоследствии эту информацию обновили.

13 октября отменят все поезда, следующие в Словакию и Чехию, а также в обратном направлении через пункт пропуска «Чоп (Страж)».

Причиной временных смен стали ремонтные работы на станции Чоп.

Пассажирам, которые планируют путешествия по железной дороге в Словакию или Чехию, советуют заранее проверять актуальное расписание и наличие нужного рейса.

РФ также атаковала железную дорогу в Житомирской области

Российские войска 12 октября нанесли очередную серию ударов по Житомирской области. Под атакой оказался Коростенский район, где враг снова целился по энергетической и железнодорожной инфраструктуре.

В результате попаданий возникли пожары. На местах работали спасатели ГСЧС, которые ликвидировали возгорание. Из-за угрозы повторных атак им приходилось временно прерывать работу и проходить в укрытие.

Россия усиливает атаки на железную дорогу

РФ все чаще атакует украинскую железнодорожную инфраструктуру и пассажирские поезда, в том числе реактивными беспилотниками.

По данным Politico и CBC, с начала полномасштабного вторжения было повреждено или уничтожено более 500 локомотивов, причем более 60% этих потерь пришлось на последние восемь месяцев.

С начала года под ударами также оказались 120 пассажирских вагонов, 304 локомотива и 43 станции.

В «Укрзалізниці» заявляют, что такими атаками Россия пытается нарушить связь с прифронтовыми общинами, усложнить работу экономики и посеять панику среди населения.

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