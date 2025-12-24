- Дата публикации
Поезда меняют маршруты через Коростень и будут дольше в пути: список рейсов
Причина изменения в маршрутах поездов – авария, которая на днях произошла на железной дороге вблизи города Коростень.
Из-за аварии на железной дороге неподалеку от Коростеня Житомирской области ряд пассажирских поездов продолжает курсировать по объездному маршруту. Он длиннее, а потому рейсы увеличивают время в пути.
Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».
Пассажирские поезда сегодня еще не курсируют через Коростень, а следуют временными обходными маршрутами. Удлиненный путь и необходимость дополнительных стыковок увеличивают время в пути», — отметили в УЗ.
В течение 24 декабря по альтернативным маршрутам будет курсировать ряд поездов. Список рейсов:
№ 749/750 Киев — Ужгород
№ 707 Киев — Ивано-Франковск
№ 743/744 Дарница — Львов
№ 67/19 Киев — Варшава
№ 29 Киев — Ужгород
№ 51 Киев — Перемышль
№ 7 Киев — Черновцы
№ 43/49 Черкассы — Ивано-Франковск
№ 15/17 / 16/18 Харьков — Ужгород
№ 97 Киев — Ковель
№ 91 Киев — Львов
№ 63/64 Харьков — Перемышль
№ 291/292 Киев — Львов
№ 9/10 Киев — Будапешт
№ 2/124 Ворохта — Харьков
В компании отмечают, что эти неудобства временны. Железнодорожники делают все возможное, чтобы поскорее восстановить движение в стандартном режиме.
Напомним, ночью против 22 декабря недалеко от Коростеня сошел с путей грузовой поезд. Из-за «негабарита» на смежном пути локомотивная бригада пассажирского поезда №45/46 Харьков — Ужгород была вынуждена экстренно остановить движение. В результате с рельсов сошел и локомотив пассажирского состава.
В ГСЧС отметили, что грузовой поезд сошел с рельсов из-за атаки дрона «Shahed». Пострадали четверо работников «Укрзализныци».