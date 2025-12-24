ТСН в социальных сетях

Украина
544
1 мин

Поезда меняют маршруты через Коростень и будут дольше в пути: список рейсов

Причина изменения в маршрутах поездов – авария, которая на днях произошла на железной дороге вблизи города Коростень.

Елена Капник
Укрзализныця.

Укрзализныця / © Associated Press

Из-за аварии на железной дороге неподалеку от Коростеня Житомирской области ряд пассажирских поездов продолжает курсировать по объездному маршруту. Он длиннее, а потому рейсы увеличивают время в пути.

Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Пассажирские поезда сегодня еще не курсируют через Коростень, а следуют временными обходными маршрутами. Удлиненный путь и необходимость дополнительных стыковок увеличивают время в пути», — отметили в УЗ.

В течение 24 декабря по альтернативным маршрутам будет курсировать ряд поездов. Список рейсов:

  • № 749/750 Киев — Ужгород

  • № 707 Киев — Ивано-Франковск

  • № 743/744 Дарница — Львов

  • № 67/19 Киев — Варшава

  • № 29 Киев — Ужгород

  • № 51 Киев — Перемышль

  • № 7 Киев — Черновцы

  • № 43/49 Черкассы — Ивано-Франковск

  • № 15/17 / 16/18 Харьков — Ужгород

  • № 97 Киев — Ковель

  • № 91 Киев — Львов

  • № 63/64 Харьков — Перемышль

  • № 291/292 Киев — Львов

  • № 9/10 Киев — Будапешт

  • № 2/124 Ворохта — Харьков

В компании отмечают, что эти неудобства временны. Железнодорожники делают все возможное, чтобы поскорее восстановить движение в стандартном режиме.

Напомним, ночью против 22 декабря недалеко от Коростеня сошел с путей грузовой поезд. Из-за «негабарита» на смежном пути локомотивная бригада пассажирского поезда №45/46 Харьков — Ужгород была вынуждена экстренно остановить движение. В результате с рельсов сошел и локомотив пассажирского состава.

В ГСЧС отметили, что грузовой поезд сошел с рельсов из-за атаки дрона «Shahed». Пострадали четверо работников «Укрзализныци».

