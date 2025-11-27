Поезда между Киевом и Львовом будут курсировать каждый час: детали

Поезда / © УНІАН

«Укрзализныця» впервые вводит тактовое движение на самом популярном направлении Киев — Львов. Это означает, что поезда будут курсировать по стабильному, повторяющемуся расписанию — каждый час.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

В графике движения на 2026 год, который вступит в силу 14 декабря, «Укрзализныця» впервые вводит тактовое движение между Киевом и Львовом. Это означает, что на этом маршруте поезда будут отправляться с четкой, стабильной и повторяющейся периодичностью — каждый час.

Большая часть рейсов будет курсировать в течение всего года, за исключением нескольких «внепиковых» периодов.

Тактовое движение — это система, при которой поезда отправляются с установленным, регулярным интервалом. Такой формат давно применяют в Германии, Австрии, Нидерландах и других странах с развитой железной дорогой, а в Украине он уже хорошо зарекомендовал себя на маршрутах Kyiv City Express.

Для пассажиров это означает максимальное удобство: движение становится предсказуемым, поезда отправляются каждый час в одно и то же время, а расписание легко запомнить.

Для самой железной дороги такая модель выгодна тем, что позволяет равномерно распределять пассажирские потоки в течение суток и уменьшать пиковые нагрузки.

К слову, Кабинет министров принял решение, которое сделает международные поезда для украинцев более удобными: пограничный и таможенный контроль теперь будут проводиться непосредственно в вагонах во время движения поезда, без длительных остановок на границе.