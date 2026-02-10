Поезда на Сумщине меняют маршруты: как теперь добраться до Харькова и Сум

Поезда на Сумщине меняют маршруты / © Associated Press

Движение поездов на Сумском направлении из-за регулярной угрозы обстрелов железнодорожной инфраструктуры временно изменили.

Об этом заявили на «Укрзализныце».

Цель таких корректных маршрутов — обеспечить безопасное и максимально комфортное сообщение для пассажиров.

В частности, транзитные поезда № 45/46 и № 113/114 Ужгород-Харьков теперь будут курсировать по южному маршруту через Лубны, Миргород, Полтаву и Люботин. Несмотря на изменения, пассажиры смогут легко добраться до необходимых городов благодаря удобным пересадкам.

Ежедневно с 7 февраля 2026 года назначен новый скорый поезд № 213/214 Харьков-Сумы с остановками в Люботине, Богодухове, Кириковке и Тростянце.

Харьков-Сумы: 09:00 — 12:17;

Сумы-Харьков: 12:57 — 16:01;

Этот поезд станет ключевым для пересадок в обоих направлениях, особенно жителей Харьковщины и Сумщины.

Возможности пересадок

В Харькове с поезда № 213/214 можно пересаживаться на 7 поездов дальнего сообщения, включая направления Ужгород, Холм, Ворохта, Черновцы, Одесса и Перемышль.

В Сумах гарантирована пересадка на поезд № 775/776 Сумы-Киев (14:00 — 19:31), где доступны сообщения более 30 городов, включая Львов, Трускавец, Ужгород, Одессу и Днепр.

Для пассажиров из Конотопа, Ворожбы, Путивля, Бахмача и Нежина рекомендуют следующий маршрут:

поездом № 144/143 Рахов-Сумы с пересадкой на № 214/213 Сумы-Харьков;

обратно: №213/214 Харьков-Сумы с пересадкой на №775/776 Сумы-Киев.

При покупке билетов в приложении или на сайте советуют выбирать опцию с пересадками, которая автоматически подскажет оптимальные маршруты.

«Укрзализныця» также просит пассажиров с пониманием относиться к временным изменениям и гарантирует безопасную перевозку даже в сложных условиях угрозы обстрелов.

Напомним, ко Дню влюбленных будут курсировать специальные рейсы «Укрзализныци». Романтические поезда под паровозом будут курсировать в Киеве и Львове.