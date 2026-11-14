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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Поезда по всей Украине задерживаются, некоторые более 5 часов: где ситуация самая трудная

Самые большие проблемы возникают на маршрутах из Днепра, а также в международном сообщении с Польшей. Среди причин отклонений от графика – технические ограничения, угрозы российских беспилотников и длительный пограничный контроль.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
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Поезд Укрзализныци

Поезда «Укрзализныци» задерживаются

В субботу, 14 ноября, поезда по всей Украине продолжают двигаться с опозданием. По состоянию на 15:01 в списке Укрзализныци есть 19 рейсов с задержками. Наибольшее отставание от графика составляет 5 часов 43 минуты.

Об этом свидетельствуют данные на сайте железнодорожного перевозчика.

Где поезда задерживаются больше всего

Больше всего опаздывают два поезда из Днепра: в Трускавец и Львов. Оба отстают от расписания на 5 часов 43 минуты.

Также значительные задержки имеют рейсы:

  • Хелм – Харьков – 3 часа 19 минут;

  • Харьков – Хелм – 3 часа 2 минуты;

  • Днепр – Ужгород – 2 часа 55 минут;

  • Киев – Ужгород – 2 часа 49 минут;

  • Днепр - Перемышль - 2 часа 29 минут;

  • Одесса – Перемышль и Кременчуг – Перемышль – по 2 часа 3 минуты.

Поезд из Перемышля в Киев опаздывает на два часа, а рейс Хелм – Днепр – на 1 час 56 минут.

Задержки поездов по всей Украине

Задержки поездов по всей Украине

Почему задерживаются поезда

Среди причин, которые Укрзализныця указывает для отдельных рейсов, — технические ограничения, длительные угрозы вражеских беспилотников на маршрутах и усиленный пограничный контроль. Некоторые поезда также отстают от графика из-за задержки предыдущего рейса, который должен выполнить обратное сообщение.

Время прибытия в таблице прогнозное и может изменяться в зависимости от ситуации. Пассажирам следует проверять статус своего поезда перед выездом на вокзал.

Напомним, «Укрзализныця» продолжает расширять международное сообщение. С 28 ноября должен курсировать новый поезд Киев – Холм с остановками в Житомире и Луцке. Он позволит жителям этих городов добраться до Польши без пересадки на границе, а в Холме предусмотрены дальнейшие рейсы в Варшаву, Люблин и Познань. Новый маршрут из Житомира и Луцка должен сделать международные поездки более доступными для пассажиров из этих регионов.

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