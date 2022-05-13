Поезда с запада Украины в Киев заполнены на 95%: сколько людей возвращается в столицу

Поезда с запада Украины в Киев заполнены на 95%: сколько людей возвращается в столицу

Большинство поездов "Укрзалізниці", курсирующих из западных регионов Украины в Киев, заполнены более чем на 95%. Именно в столицу с запада едет больше всего людей.

Ежедневно в Киев только по железной дороге возвращается не менее 11 тыс. человек.

Об этом сообщил глава правления АО "Укрзалізниця" Александр Камышин.

"Больше всего сейчас людей едет с запада в Киев. У нас почти все такие рейсы заполнены более чем на 95%. Мы посчитали, что ежедневно в Киев возвращается только по железной дороге не менее 11 тыс. человек", – рассказал глава компании.

Кроме того, в Украину по железной дороге возвращаются пассажиры из-за границы. Так, с 1 по 11 мая поездами вернулись не менее 10 тыс. пассажиров из Европы.

Напомним, "Укрзалізниця" завершает программу эвакуационных поездов из-за существенного уменьшения количества пассажиров, пользующихся такими рейсами.

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