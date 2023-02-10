Поезда "Укрзалізниці" задерживаются из-за обесточивания

Из-за обесточивания отдельных участков по Украине пять из 65 рейсов задерживаются на пять минут и более, еще три поезда — более получаса.

Об этом 10 февраля сообщили в "Укрзалізниці".

Пассажиров рейса №712/711 Киев – Краматорск пересаживают в спальные вагоны под резервным тепловозом.

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Интерсити+ №722 в направлении Харькова доедет также под теплотягой. Обратные отправления из Краматорска и Харькова, соответственно, ожидаются с задержкой, о которой сообщат дополнительно.

"Ситуация на всех вокзалах страны сейчас контролируемая, есть резервное энергоснабжение. Посадка и высадка в городах, где объявлена воздушная тревога, продолжается подземными переходами", — отметили в "Укрзалізниці".

Пассажиры, которые при форс-мажорных обстоятельствах в результате обстрелов и тревог не успели на свои рейсы, с тем же билетом могут сесть на следующий рейс аналогичного направления.

В компании добавили, что киевская кольцевая электричка курсирует четко по графику, в том числе по мостам между левым и правым берегом Киева.

Напомним, что в Украине продолжается масштабная воздушная тревога. По данным главы Николаевской ОВА Виталия Кима, российская армия может выпустить по Украине до 20 ракет.

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