Поезда "Укрзализныци" начинают курсировать по четырем новым направлениям: детали

Поезда будут курсировать по Украине и за границу.
Поезда "Укрзализныци" с субботы, 5 ноября, начали курсировать по четырем новым направлениям.
Об этом компания сообщила в Telegram.
"Новые рейсы Киев – Кишинев, Киев – Перемышль, Одесса – Краматорск, Жмеринка – Хутор-Михайловский начинают движение сегодня", — говорится в сообщении.
Отмечается, что еще несколько анонсированных новинок готовятся к первым рейсам, компания обнародует расписание в ближайшие дни.
Напомним, "Укрзализныця" с 3 ноября запустила поезд в освобожденный Купянск на Харьковщине.
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