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Поезда "Укрзализныци" начинают курсировать по четырем новым направлениям: детали

Автор
Денькович Ярослава
Дата публикации
Просмотры
64
Время на прочтение
1 мин
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Поезда "Укрзализныци" начинают курсировать по четырем новым направлениям: детали

Фото: Tania Dovgan

Поезда будут курсировать по Украине и за границу.

Поезда "Укрзализныци" с субботы, 5 ноября, начали курсировать по четырем новым направлениям.

Об этом компания сообщила в Telegram.

"Новые рейсы Киев – Кишинев, Киев – Перемышль, Одесса – Краматорск, Жмеринка – Хутор-Михайловский начинают движение сегодня", — говорится в сообщении.

Отмечается, что еще несколько анонсированных новинок готовятся к первым рейсам, компания обнародует расписание в ближайшие дни.

Напомним, "Укрзализныця" с 3 ноября запустила поезд в освобожденный Купянск на Харьковщине.

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Дата публикации
Просмотры
64
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