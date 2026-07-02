Поезда "УЗ" массово опаздывают на часы: какие рейсы задерживаются больше всего

Поезд / © "Укрзализныця"

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В четверг, 2 июля, немалое количество поездов "Укрзалізниці" курсирует с ощутимыми задержками. Десятки рейсов опаздывают более чем на час.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Среди основных причин задержек называют влияние боевых действий и технические причины. Для международных рейсов дополнительным фактором может быть задержка на границе, в том числе на маршрутах в Пшемысль или Хелм.

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Часть поездов задерживается менее чем на час, однако пассажирам других рейсов придется ждать прибытия на 2-3 часа дольше. Некоторые поезда опаздывают на 5-9 часов.

Какие поезда задерживаются больше всего

Наибольшие задержки на утро 2 июля зафиксированы у следующих рейсов:

№773/774 "Конотоп - Жмеринка" - +9:13 ;

№17/18 "Харьков-Пасс. - Ужгород" - +8:09 ;

№123/124 "Харьков-Пасс. - Черновцы" - +7:29 ;

№1/2 "Харьков-Пасс. - Рахов" - +7:29 ;

№133/134 "Киев-Пасс. - Каменец-Под." - +6:53 ;

№63/64 "Пшемысль Главный - Харьков-Пасс." - +6:49 ;

№93/94 "Харьков-Пасс. - Хелм" - +6:14 ;

№127/128 "Запорожье-1 - Львов" - +5:41;

№7/8 "Харьков-Пасс. - Одесса-Главная" - +4:58 ;

№21/22 "Харьков-Пасс. - Львов" - +4:19 ;

№765/766 "Одесса-Главная - Киев-Пасс." - +4:10 ;

№75/76 "Кривой Рог-Главный - Киев-Пасс." - +3:59 ;

№119/120 "Хелм - Днепр-Главный" - +3:45 ;

№89/90 "Киев-Пасс. - Пшемысль Главный" - +3:31 ;

№273/274 "Киев-Пасс. - Мукачево" - +3:31 ;

№207/208 "Киев-Пасс. - Ивано-Франковск" - +3:31 ;

№103/104 "Лозовая-Пасс. - Львов" - +3:30 ;

№259/260 "Черкассы - Ужгород" - +3:23 ;

№257/258 "Черкассы - Ясиня" - +3:06.

Другие рейсы с задержками

Также с отставанием от графика курсируют следующие поезда:

№257/258 "Ясиня - Черкассы" - +2:53 ;

№259/260 "Ужгород - Черкассы" - +2:53 ;

№79/80 "Львов - Днепр-Главный" - +2:51 ;

№65/66 "Киев-Пасс. - Сумы" - +2:39 ;

№69/70 "Пшемысль Главный - Кременчуг-Пасс." - +2:34 ;

№129/130 "Мукачево - Полтава-Юг." - +2:34 ;

№131/132 "Мукачево - Кременчуг-Пасс." - +2:34 ;

№7/8 "Черновцы - Киев-Пасс." - +2:33 ;

№85/86 "Запорожье-1 - Львов" - +2:27 ;

№3/4 "Днепр-Главный - Ужгород" - +2:27;

№105/106 "Киев-Пасс. - Одесса-Главная" - +2:19 ;

№747/748 "Тернополь-Пасс. — Киев-Пасс." - +2:14 ;

№81/82 "Ужгород - Киев-Пасс." - +2:12 ;

№51/52 "Киев-Пасс. - Пшемысль Главный" - +2:07 ;

№749/750 "Киев-Пасс. - Вена Западная" - +2:03.

Еще ряд рейсов задерживается примерно на 1-2 часа, в том числе поезда в Ужгород, Рахов, Чернигов, Одессу, Пшемысль, Варшаву, Хелм, Запорожье и Харьков.

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В то же время обнародованный перечень поездов с задержками не полный. Прогнозируемое время прибытия или отправления является ориентировочным и может изменяться.

Пассажирам советуют проверять актуальную информацию о своем рейсе через онлайн-сервисы "Укрзалізниці".

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