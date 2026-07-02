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Поезда "УЗ" массово опаздывают на часы: какие рейсы задерживаются больше всего
Утром 2 июля ряд поездов “Укрзалізниці” курсирует с задержками по разным направлениям. Некоторые рейсы опаздывают более чем на час, а отдельные – на 5-9 часов. Среди основных причин задержек называют влияние боевых действий и технические причины.
В четверг, 2 июля, немалое количество поездов "Укрзалізниці" курсирует с ощутимыми задержками. Десятки рейсов опаздывают более чем на час.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Среди основных причин задержек называют влияние боевых действий и технические причины. Для международных рейсов дополнительным фактором может быть задержка на границе, в том числе на маршрутах в Пшемысль или Хелм.
Часть поездов задерживается менее чем на час, однако пассажирам других рейсов придется ждать прибытия на 2-3 часа дольше. Некоторые поезда опаздывают на 5-9 часов.
Какие поезда задерживаются больше всего
Наибольшие задержки на утро 2 июля зафиксированы у следующих рейсов:
№773/774 "Конотоп - Жмеринка" - +9:13;
№17/18 "Харьков-Пасс. - Ужгород" - +8:09;
№123/124 "Харьков-Пасс. - Черновцы" - +7:29;
№1/2 "Харьков-Пасс. - Рахов" - +7:29;
№133/134 "Киев-Пасс. - Каменец-Под." - +6:53;
№63/64 "Пшемысль Главный - Харьков-Пасс." - +6:49;
№93/94 "Харьков-Пасс. - Хелм" - +6:14;
№127/128 "Запорожье-1 - Львов" - +5:41;
№7/8 "Харьков-Пасс. - Одесса-Главная" - +4:58;
№21/22 "Харьков-Пасс. - Львов" - +4:19;
№765/766 "Одесса-Главная - Киев-Пасс." - +4:10;
№75/76 "Кривой Рог-Главный - Киев-Пасс." - +3:59;
№119/120 "Хелм - Днепр-Главный" - +3:45;
№89/90 "Киев-Пасс. - Пшемысль Главный" - +3:31;
№273/274 "Киев-Пасс. - Мукачево" - +3:31;
№207/208 "Киев-Пасс. - Ивано-Франковск" - +3:31;
№103/104 "Лозовая-Пасс. - Львов" - +3:30;
№259/260 "Черкассы - Ужгород" - +3:23;
№257/258 "Черкассы - Ясиня" - +3:06.
Другие рейсы с задержками
Также с отставанием от графика курсируют следующие поезда:
№257/258 "Ясиня - Черкассы" - +2:53;
№259/260 "Ужгород - Черкассы" - +2:53;
№79/80 "Львов - Днепр-Главный" - +2:51;
№65/66 "Киев-Пасс. - Сумы" - +2:39;
№69/70 "Пшемысль Главный - Кременчуг-Пасс." - +2:34;
№129/130 "Мукачево - Полтава-Юг." - +2:34;
№131/132 "Мукачево - Кременчуг-Пасс." - +2:34;
№7/8 "Черновцы - Киев-Пасс." - +2:33;
№85/86 "Запорожье-1 - Львов" - +2:27;
№3/4 "Днепр-Главный - Ужгород" - +2:27;
№105/106 "Киев-Пасс. - Одесса-Главная" - +2:19;
№747/748 "Тернополь-Пасс. — Киев-Пасс." - +2:14;
№81/82 "Ужгород - Киев-Пасс." - +2:12;
№51/52 "Киев-Пасс. - Пшемысль Главный" - +2:07;
№749/750 "Киев-Пасс. - Вена Западная" - +2:03.
Еще ряд рейсов задерживается примерно на 1-2 часа, в том числе поезда в Ужгород, Рахов, Чернигов, Одессу, Пшемысль, Варшаву, Хелм, Запорожье и Харьков.
В то же время обнародованный перечень поездов с задержками не полный. Прогнозируемое время прибытия или отправления является ориентировочным и может изменяться.
Пассажирам советуют проверять актуальную информацию о своем рейсе через онлайн-сервисы "Укрзалізниці".