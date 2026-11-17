Поезд / © "Укрзализныця"

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Из-за российской атаки на одно из предприятий Мукачево венгерский перевозчик MÁV на два дня сократил маршрут двух пар своих поездов, пассажирам придется делать пересадку в Чопе.

Об этом сообщает «Укрзализныця».

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По данным компании, изменения касаются поездов MÁV, курсирующих по европути между Будапештом и Мукачевом. Маршрут сократили из соображений безопасности, хотя железнодорожная инфраструктура и работники при обстреле не пострадали.

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«Для обеспечения сообщения „Укрзализныця“ организует пересадку на пригородные поезда широкого пути, чтобы пассажиры могли добраться из Чопа в Мукачево и обратно», — отметили в «Укрзализныце».

Также добавили, что в то же время изменения не коснутся ночного поезда украинского формирования Будапешт — Мукачево — Киев — он продолжает двигаться по привычному маршруту.

Отмечается, что в настоящее время продолжаются переговоры с венгерской стороной о возобновлении полноценного сообщения в Мукачево в ближайшие дни, а к тому времени будет действовать пересадочный формат.

Атака РФ на Мукачево — последние новости

Напомним, 17 ноября, во время массированной атаки Закарпатья атаковали три беспилотника типа «Shahed», из-за чего в области почти три часа продолжалась воздушная тревога.

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Как сообщил председатель ОВА Мирослав Белецкий, два дрона удалось подавить средствами РЭБ, а один попал в Мукачевскую общину. По информации журналиста Виталия Глаголы, беспилотник попал в старые помещения возле бывшего МРЭО на объездной Мукачево — по предварительным данным обошлось без погибших и пострадавших.

После утренней российской атаки в Закарпатье глава МИД Венгрии Анита Орбан выразила солидарность с венгерской общиной и украинским народом, который «Почти пять лет вынужден каждый день переживать ужасы войны».

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