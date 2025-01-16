Поезда в Одессу будут прибывать на 2-3 часа быстрее: изменения в расписании

"Укрзализныця" назначила на этом направлении новые остановки в Николаевской области.

"Укрзализныця" завершает ремонт железнодорожной инфраструктуры, что позволит ускорить движение ряда поездов на Одесском направлении. Поезда в Одессу будут прибывать на 2-3 часа быстрее.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

С 27 января произойдут изменения в расписании следующих поездов:

№51/52 Запорожье – Одесса

Отправление из Запорожья: 16:00, прибытие в Одессу: 05:25 (вместо 07:29). Ускорение: 2 часа. 04 мин.

Обратно из Одессы: 23:18 (вместо 21:19), прибытие в Запорожье: 13:30. Ускорение: 1 час 59 мин.

№53/54 Днепр – Одесса

Отправление из Днепра: 18:07, прибытие в Одессу: 05:25 (вместо 07:29). Ускорение: 2 часа. 04 мин.

Обратно из Одессы: 23:18 (вместо 21:19), прибытие в Днепр: 11:11. Ускорение: 1 час. 59 мин.

№253/254 Кривой Рог – Одесса

Отправление из Кривого Рога: 18:03, прибытие в Одессу: 05:25 (вместо 07:29). Ускорение: 2 часа. 04 мин.

Обратно из Одессы: 23:18 (вместо 21:19), прибытие в Кривой Рог: 11:44. Ускорение: 1 час. 59 мин.

Поезд №148/147 Киев – Одесса

Отправление из Киева: 17:25, прибытие в Одессу: 06:15 (ранее 08:17). Ускорение: 2 часа. 2 мин.

Обратно из Одессы: 19:50 (вместо 17:24), прибытие в Киев: 09:02. Ускорение: 2 часа. 26 мин.

Поезд №7/8 Харьков – Одесса

Отправление из Харькова: 20:20 (ранее 17:55), прибытие в Одессу: 07:12 (ранее 07:59). Ускорение: 3 часа. 12 мин.

Обратно из Одессы: 22:29 (ранее 19:52), прибытие в Харьков: 09:21 (ранее 09:57). Ускорение: 3 часа. 13 мин.

Кроме того, "Укрзализныця" назначила на этом направлении новые остановки в Николаевской области:

Вознесенск;

Южноукраинск (г. Южноукраинск);

Колосовка (пгт. Токаревка).

Также для удобства пассажиров поезда №51/52, №53/54, №253/254, №147/148 теперь будут останавливаться на станции Одесса-Восточная, обслуживающей жилой массив им. Котовского.

Напомним, на железнодорожных билетах "Укрзализныци" больше нет дубляжа на русском языке.

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