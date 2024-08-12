Поезда в Польшу будут курсировать с ограничением маршрута: в чем причина

Поезда будут курсировать только к польской пограничной станции Дорохуск.

Из-за ремонтных работ на польской железной дороге некоторые поезда по направлению Хелм до 30 сентября будут курсировать с ограничениями.

Об этом сообщила Укрзализныця.

Ограничения не коснутся поездов №67/68 Киев — Варшава, №19/20 Киев — Хелм, №119 Днепр — Хелм и №24 Хелм — Киев, которые продолжат движение по привычному графику.

Изменения касаются поездов:

№23 Киев — Хелм,

№93/94 Харьков — Хелм

№120 Хелм – Днепр.

Они будут курсировать только до польской пограничной станции Дорохуск, расположенной в 25 км от Хелма. На станции Дорохуск пассажиры должны проходить пограничный и таможенный контроль и осуществлять пересадку на польские поезда в Варшаву.

Пересадки на станции Дорохуск являются временным мероприятием, и станция доступна только для пересадки между поездами без возможности выезда на другом транспорте. Пересадка на станции Хелм остается доступной.

Напомним, "Укрзализныця" ввела новый сервис, позволяющий военным быстрее получать билеты на поезда в и из прифронтовых городов. Теперь для этого создан специальный резерв билетов, доступный для онлайн-бронирования.