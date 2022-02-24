Поезда в Украине курсируют по графику: какая ситуация на вокзалах (фото и видео)

Поезда в Украине курсируют по графику: какая ситуация на вокзалах (фото и видео)

Некоторые рейсы отменили.

В Украине по состоянию на утро 24 февраля большинство поездов курсируют по графику. Ситуация на вокзалах спокойна.

Об этом сообщили в "Укрзалізниці".

Какая ситуация на вокзалах

Самое большое скопление людей – на вокзале в Киеве , но паники нет, кассы работают.

, но паники нет, кассы работают. В Харькове людей много. Там скорее спокойно, чем не спокойно. Есть спрос на билеты в западном направлении.

людей много. Там скорее спокойно, чем не спокойно. Есть спрос на билеты в западном направлении. На юге страны — в Одессе, Николаеве, Херсоне и Измаиле ситуация также спокойная. Повышенного ажиотажа нет.

ситуация также спокойная. Повышенного ажиотажа нет. В Мариуполе также работают все службы, без паники.

В "Укрзалізниці" успокоили граждан: пассажиры, у которых есть билеты, выедут своими рейсами.

Билеты рекомендуют покупать через онлайн-каналы, а не в кассах на вокзалах.

Какие рейсы отменили

В целях безопасности внесены изменения в движение поездов:

№10 Киев — Мариуполь следует с уменьшенной скоростью на Волновахе

следует на Волновахе №11 Киев — Новоалексеевка , №86/88 Львов, Ковель — Новоалексеевка следуют со ст. Федоровка

, №86/88 следуют №44 Ивано-Франковск – Киев остановлено по ст. Ирша

№112 Киев – Авдеевка остановлен по ст. Покровск.

Поезда в Харьков временно остановлены.

Пригородное сообщение в регионах происходит в штатном режиме, кроме направления Харьков – Купянск, движение организовано в Чугуев.

Контакт-центр "Укрзалізниці" работает в штатном режиме: 0-800-50-31-11

Отметим, "Укрзалізниця" эвакуирует жителей городов рядом с линией разграничения. Рейсы выполнят сегодня, 24 февраля, с вокзалов в Луганской, Донецкой и Одесской областях.

Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. В то же время, он сказал, что, мол, в планы РФ не входит оккупация Украины.

Путин призвал украинских военных сложить оружие, а тех, кто будет защищать Украину, мол, получит такой ответ, какого еще не было.

Этой же ночью российские войска начали атаковать украинские стратегические объекты с воздуха на территории всего государства. Кроме того, около 5:00 государственная граница Украины на участке с Российской Федерацией и Республикой Беларусь подверглась атаке со стороны российских войск, поддерживаемых Беларусью.

ТСН собрала информацию о событиях на линиях столкновения во всех регионах Украины

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