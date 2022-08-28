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Поезда задерживаются на 4-5 часов: "Укрзализныця" изменила перечень рейсов из-за ремонта путей вблизи Тернополя

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Поезда задерживаются на 4-5 часов: "Укрзализныця" изменила перечень рейсов из-за ремонта путей вблизи Тернополя

Фото: Associated Press

В Тернопольской области на участке Подволочиск-Максимовка 28 августа произошла авария на железной дороге.

В управлении "УЗ" предоставили обновленный перечень поездов, которые будут следовать с задержкой ориентировочно 4-5 часов из-за восстановления путей в Тернопольской области.

Полный список обновленных рейсов предоставила пресс-служба "Укрзализныци".

  • №706 Пшемысль-Киев;
  • №120 Львов-Запорожье;
  • №258/260 Ивано-Франковск-Чернигов, Сумы;
  • №26/236 Ворохта, Черновцы-Одесса;
  • №58/60 Чоп, Ворохта-Киев;
  • №12 Львов-Одесса;
  • №82 Ужгород-Киев;
  • №50 Трускавец-Киев:
  • №36/38 Пшемысль, Ужгород-Одесса;
  • №56 Ясиня-Киев;
  • №715 Пшемысль-Киев.

А также следующие рейсы обратных направлений:

  • №55 Киев-Ясиня;
  • №705 Киев-Пшемысль;
  • №26/236 Одесса-Ворохта, Черновцы;
  • №81 Киев-Ужгород;
  • №36/38 Одесса-Пшемысль, Ужгород;
  • №57/59 Киев-Ворохта, Чоп;
  • №49 Киев-Трускавец;
  • №12 Одесса-Львов;
  • №41 Днепро-Львов;
  • №120 Запорожье-Львов;
  • №21 Харьков-Львов;
  • №86 Запорожье-Львов.

Поезда львовского направления, не следующие через Хмельницкий-Тернополь, следуют графику.

Напомним, российские кафиры во время последней воздушной тревоги обстреляли Ровенскую область.

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Дата публикации
Просмотры
6242
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