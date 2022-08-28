Поезда задерживаются на 4-5 часов: "Укрзализныця" изменила перечень рейсов из-за ремонта путей вблизи Тернополя

В Тернопольской области на участке Подволочиск-Максимовка 28 августа произошла авария на железной дороге.

В управлении "УЗ" предоставили обновленный перечень поездов, которые будут следовать с задержкой ориентировочно 4-5 часов из-за восстановления путей в Тернопольской области.

Полный список обновленных рейсов предоставила пресс-служба "Укрзализныци".

№706 Пшемысль-Киев;

№120 Львов-Запорожье;

№258/260 Ивано-Франковск-Чернигов, Сумы;

№26/236 Ворохта, Черновцы-Одесса;

№58/60 Чоп, Ворохта-Киев;

№12 Львов-Одесса;

№82 Ужгород-Киев;

№50 Трускавец-Киев:

№36/38 Пшемысль, Ужгород-Одесса;

№56 Ясиня-Киев;

№715 Пшемысль-Киев.

А также следующие рейсы обратных направлений:

№55 Киев-Ясиня;

№705 Киев-Пшемысль;

№26/236 Одесса-Ворохта, Черновцы;

№81 Киев-Ужгород;

№36/38 Одесса-Пшемысль, Ужгород;

№57/59 Киев-Ворохта, Чоп;

№49 Киев-Трускавец;

№12 Одесса-Львов;

№41 Днепро-Львов;

№120 Запорожье-Львов;

№21 Харьков-Львов;

№86 Запорожье-Львов.

Поезда львовского направления, не следующие через Хмельницкий-Тернополь, следуют графику.

Напомним, российские кафиры во время последней воздушной тревоги обстреляли Ровенскую область.

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