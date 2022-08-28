Поезда задерживаются на 4-5 часов: "Укрзализныця" изменила перечень рейсов из-за ремонта путей вблизи Тернополя

В Тернопольской области на участке Подволочиск-Максимовка 28 августа произошла авария на железной дороге.
В управлении "УЗ" предоставили обновленный перечень поездов, которые будут следовать с задержкой ориентировочно 4-5 часов из-за восстановления путей в Тернопольской области.
Полный список обновленных рейсов предоставила пресс-служба "Укрзализныци".
- №706 Пшемысль-Киев;
- №120 Львов-Запорожье;
- №258/260 Ивано-Франковск-Чернигов, Сумы;
- №26/236 Ворохта, Черновцы-Одесса;
- №58/60 Чоп, Ворохта-Киев;
- №12 Львов-Одесса;
- №82 Ужгород-Киев;
- №50 Трускавец-Киев:
- №36/38 Пшемысль, Ужгород-Одесса;
- №56 Ясиня-Киев;
- №715 Пшемысль-Киев.
А также следующие рейсы обратных направлений:
- №55 Киев-Ясиня;
- №705 Киев-Пшемысль;
- №26/236 Одесса-Ворохта, Черновцы;
- №81 Киев-Ужгород;
- №36/38 Одесса-Пшемысль, Ужгород;
- №57/59 Киев-Ворохта, Чоп;
- №49 Киев-Трускавец;
- №12 Одесса-Львов;
- №41 Днепро-Львов;
- №120 Запорожье-Львов;
- №21 Харьков-Львов;
- №86 Запорожье-Львов.
Поезда львовского направления, не следующие через Хмельницкий-Тернополь, следуют графику.
Напомним, российские кафиры во время последней воздушной тревоги обстреляли Ровенскую область.
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