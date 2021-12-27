"Поездка после 18:00 – это невероятная удача": в Херсоне снова хотят поднять плату за проезд в транспорте

"Поездка после 18:00 – это невероятная удача": в Херсоне снова хотят поднять плату за проезд в транспорте

Жителей города приглашают обсудить наболевший вопрос.

Власти Херсона хотят обсудить вопрос повышения оплаты в пассажирском транспорте.

Об этом на странице в Facebook сообщил Дементий Белый, глава организации в Херсонской областной организации Комитета избирателей Украины.

“У горожан есть возможность высказаться по поводу желания властей достичь баланса интересов пассажиров и перевозчиков путем постепенного обеспечения обоснованного повышения платы проезда в общественном транспорте и соблюдения перевозчиками условий договоров, которые они заключили с городскими властями. Выразить свою точку зрения можно 29 декабря в 17:00 в большом зале Херсонского городского совета на общественных слушаниях”, – написал Дементий Белый.

Между тем в Сети херсонцы жалуются, что в городе становится все меньше маршруток, а добраться из одного конца города в другой – это настоящее испытание.

"Народ, что происходит с нашим транспортом? Цена за проезд выросла, а сервис стал намного хуже. В Речпорте вообще беда. Утром, когда много народа спешит на работу или школу, маршруток вообще нет. Только маршрут №7 ходит нормально, но в него надо влезть и не всем он подходит. Как выходить из ситуации? Лучше разогнать эти непонятные ЧП и восстановить муниципальный транспорт", — написал Виталий Данич.

Фото: most.ks.ua

Пользователи сразу начали писать:

На линию выходят один-два автобуса, но дождаться их – задача не из простых.

Если бы горожане знали, что на частниках и держится наш херсонский транспорт!

Те автобусы, которые взяли город в кредит, не справятся с запросами нашего города, и в этот мороз -12 сколько не выехало на линию, замерзли и не завелись!

Кто-то здесь вспоминал про троллейбусы, так ими не во все районы города можно добраться. К нам на Блюхера-Безродного ничем, кроме маршруток, не доберешься. После 6-7 вечера из города хоть плачь, добраться нечем. Ни 20, ни 38 можешь не дождаться.

Никакого муниципального транспорта не будет, в Николаеве приватный уничтожили, а вместо него ничего не поставили.

Маршрутка №12 практически не ездит! "Четверка" раньше была, как часы. Теперь тоже возникли проблемы. А поездка после 18:00 – это невероятная удача! Не потому ли Херсон – самый плохой в Украине по качеству жизни?

А уже на следующей неделе в Херсон прибудет первый низкополый 12-метровый троллейбус. 26 ноября городское коммунальное предприятие "Херсонэлектротранс" и ООО "БКМ-Украина" подписали договор на поставку 42 единиц техники, один из троллейбусов первой партии город получит до Нового года, следующие четыре – в январе 2022 года.

Напомним, в последний раз цены на проезд в транспорте Херсона повышали в августе 2021 года. Теперь проезд в маршрутке стоит 8 грн, а в троллейбусе – 2,50 грн.