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Поездка с детьми за границу: действительно ли снова нужно разрешение отца
С начала полномасштабной войны в Украине отменили обязательное разрешение каждого родителя на выезд ребенка за границу.
В Украине начался сезон отпусков, и, несмотря на войну, многие семьи (преимущественно женщины с детьми) путешествуют на отдых за границу. ТСН.ua собрал все о правилах пересечения границы с несовершеннолетними
Госпогранслужба напоминает, что на период действия военного положения правила пересечения границы для детей до 16 лет упрощены. Несмотря на слухи в Сети, дети до сих пор могут выезжать за границу в сопровождении одного из родителей. Нотариальное согласие другого родителя не нужно.
если ребенок едет с бабушкой, дедушкой, братом/сестрой, мачехой или отчимом — нотариальное согласие также не требуется;
в случае путешествия не с родственниками — обязательно требуется письменное заявление от родителя, заверенное органом опеки, или нотариальное согласие обоих родителей.
Какие документы проверяют у ребенка пограничники:
паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
внутренний паспорт (при наличии);
свидетельство о рождении;
документы, подтверждающие родственные связи с ребенком.
Ламинирование свидетельств о рождении
В ГПСУ объяснили, что ламинирование не является основанием для отказа в пересечении границы. Но, в случае появления сомнений в подлинности документа, пограничники имеют право инициировать дополнительную проверку.
Раньше мы писали, действительно ли родители массово вывозят юношей после 11 класса.