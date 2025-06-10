Поездка с детьми за границу: действительно ли снова нужно разрешение отца

Нужно разрешение отца на выезд ребенка за границу

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В Украине начался сезон отпусков, и, несмотря на войну, многие семьи (преимущественно женщины с детьми) путешествуют на отдых за границу. ТСН.ua собрал все о правилах пересечения границы с несовершеннолетними

Госпогранслужба напоминает, что на период действия военного положения правила пересечения границы для детей до 16 лет упрощены. Несмотря на слухи в Сети, дети до сих пор могут выезжать за границу в сопровождении одного из родителей. Нотариальное согласие другого родителя не нужно.

если ребенок едет с бабушкой, дедушкой, братом/сестрой, мачехой или отчимом — нотариальное согласие также не требуется;

в случае путешествия не с родственниками — обязательно требуется письменное заявление от родителя, заверенное органом опеки, или нотариальное согласие обоих родителей.

Какие документы проверяют у ребенка пограничники:

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

внутренний паспорт (при наличии);

свидетельство о рождении;

документы, подтверждающие родственные связи с ребенком.

Ламинирование свидетельств о рождении

В ГПСУ объяснили, что ламинирование не является основанием для отказа в пересечении границы. Но, в случае появления сомнений в подлинности документа, пограничники имеют право инициировать дополнительную проверку.

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Раньше мы писали, действительно ли родители массово вывозят юношей после 11 класса.