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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Поездка с детьми за границу: действительно ли снова нужно разрешение отца

С начала полномасштабной войны в Украине отменили обязательное разрешение каждого родителя на выезд ребенка за границу.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Нужно ли разрешение отца на выезд ребенка за границу

Нужно разрешение отца на выезд ребенка за границу

В Украине начался сезон отпусков, и, несмотря на войну, многие семьи (преимущественно женщины с детьми) путешествуют на отдых за границу. ТСН.ua собрал все о правилах пересечения границы с несовершеннолетними

Госпогранслужба напоминает, что на период действия военного положения правила пересечения границы для детей до 16 лет упрощены. Несмотря на слухи в Сети, дети до сих пор могут выезжать за границу в сопровождении одного из родителей. Нотариальное согласие другого родителя не нужно.

  • если ребенок едет с бабушкой, дедушкой, братом/сестрой, мачехой или отчимом — нотариальное согласие также не требуется;

  • в случае путешествия не с родственниками — обязательно требуется письменное заявление от родителя, заверенное органом опеки, или нотариальное согласие обоих родителей.

Какие документы проверяют у ребенка пограничники:

  • паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

  • внутренний паспорт (при наличии);

  • свидетельство о рождении;

  • документы, подтверждающие родственные связи с ребенком.

Ламинирование свидетельств о рождении

В ГПСУ объяснили, что ламинирование не является основанием для отказа в пересечении границы. Но, в случае появления сомнений в подлинности документа, пограничники имеют право инициировать дополнительную проверку.

Раньше мы писали, действительно ли родители массово вывозят юношей после 11 класса.

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