Украина
510
1 мин

Поездка в горы стала более удобной: "Укрзализныця" запускает новые рейсы

Новые региональные маршруты Укрзализныци позволяют быстро и комфортно добраться до Ворохты и других горных локаций.

Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Вокзал

Вокзал / © Укрзализныця

"Укрзализныця" запускает новые региональные рейсы Львов — Ворохта — Львов и Ивано-Франковск — Ворохта позволяют быстро добраться до гор и насладиться видами. Путешествие займет несколько часов, а билеты доступны онлайн и в кассах вокзалов.

Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныци» на Facebook

Расписание поездов на 27-28 сентября:

27 сентября

Поезд №807/808 Львов — Ворохта

  • Отправление из Львова: 08:02

  • Прибытие в Ворохту: 13:02

27-28 сентября

Поезд №808/807 Ворохта — Львов

  • Отправление из Ворохты: 14:37

  • Прибытие во Львов: 19:56

На маршруте предусмотрены остановки: Стрый, Калуш, Ивано-Франковск, Яремче, Татаров-Буковель.

28 сентября

Поезд №810 Львов — Ивано-Франковск

  • Отправление из Львова: 07:28

  • Прибытие в Ивано-Франковск: 10:03

Поезд №812/811 Ивано-Франковск — Ворохта

  • Отправление из Ивано-Франковска: 11:18

  • Прибытие в Ворохту: 13:02

На маршруте предусмотрены остановки: Яремче, Микуличин, Татаров-Буковель.

В компании также планируют запустить дополнительные рейсы в октябре.

Напомним, ранее мы писали о том, что с 12 сентября «Укрзализныця» открывает новые прямые маршруты из Ужгородав столицы Европы. Отныне пассажиры смогут добраться на евроколеях в Братиславу, Вену и Будапешт.

