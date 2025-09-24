- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 510
- Время на прочтение
- 1 мин
Поездка в горы стала более удобной: "Укрзализныця" запускает новые рейсы
Новые региональные маршруты Укрзализныци позволяют быстро и комфортно добраться до Ворохты и других горных локаций.
"Укрзализныця" запускает новые региональные рейсы Львов — Ворохта — Львов и Ивано-Франковск — Ворохта позволяют быстро добраться до гор и насладиться видами. Путешествие займет несколько часов, а билеты доступны онлайн и в кассах вокзалов.
Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныци» на Facebook
Расписание поездов на 27-28 сентября:
27 сентября
Поезд №807/808 Львов — Ворохта
Отправление из Львова: 08:02
Прибытие в Ворохту: 13:02
27-28 сентября
Поезд №808/807 Ворохта — Львов
Отправление из Ворохты: 14:37
Прибытие во Львов: 19:56
На маршруте предусмотрены остановки: Стрый, Калуш, Ивано-Франковск, Яремче, Татаров-Буковель.
28 сентября
Поезд №810 Львов — Ивано-Франковск
Отправление из Львова: 07:28
Прибытие в Ивано-Франковск: 10:03
Поезд №812/811 Ивано-Франковск — Ворохта
Отправление из Ивано-Франковска: 11:18
Прибытие в Ворохту: 13:02
На маршруте предусмотрены остановки: Яремче, Микуличин, Татаров-Буковель.
В компании также планируют запустить дополнительные рейсы в октябре.
Напомним, ранее мы писали о том, что с 12 сентября «Укрзализныця» открывает новые прямые маршруты из Ужгородав столицы Европы. Отныне пассажиры смогут добраться на евроколеях в Братиславу, Вену и Будапешт.