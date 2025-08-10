ТСН в социальных сетях

Поездка Зеленского на Аляску и ночные обстрелы: главные новости ночи 10 августа 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Игорь Бережанский
Путин, Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Путин, Дональд Трамп и Владимир Зеленский / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 10 августа 2025 года:

  • Лидеры Евросоюза призвали Трампа защитить интересы Украины Читать далее –>

  • В Харьковской области прозвучала серия взрывов Читать далее –>

  • В российском Саратове горит нефтеперерабатывающий завод после атаки БПЛА (видео) Читать далее –>

  • Кремль вспомнил о «русской» Аляске перед встречей Трампа с Путиным — ISW Читать далее –>

  • Белый дом может пригласить Зеленского на Аляску — NBC News Читать далее –>

