Поездки к морю станут быстрее: "Укрзализныця" расширяет сообщение с Одессой

Поезд «Укрзализныци»

Реклама

В конце июня «Укрзализныця» запустит новые скоростные рейсы в Одессу и увеличит частоту движения по некоторым другим маршрутам.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

С 28 июня вводится ежедневный скоростной поезд «Интерсити» № 753/754 Днепр — Одесса. В компании отмечают, что это первый в истории независимой Украины регулярный скоростной поезд, который напрямую соединит Днепр и Одессу.

Реклама

Кроме того, с 27 июня начнет курсировать новый ежедневный «Интерсити» № 765/766 Киев — Одесса, что усилит транспортное сообщение столицы с черноморским побережьем.

Кроме того, «Укрзализныця» увеличивает частоту движения поездов №763/764 Киев — Одесса и №748/747 Киев — Тернополь до шести рейсов в неделю вместо трех.

В компании поясняют, что запуск новых рейсов стал возможен благодаря оптимизации использования скоростного подвижного состава и формированию летнего расписания движения по маршруту Киев — Одесса — Днепр.

«Такая схема позволяет одному и тому же подвижному составу последовательно обслуживать сразу несколько востребованных направлений и более эффективно использовать имеющийся парк. В результате пассажиры получают больше рейсов и больше мест на самых востребованных маршрутах летнего сезона», — подчеркнули в «Укрзализныце».

Реклама

Напомним, что «Укрзализныця» вступила в самый пиковый период этого года, поэтому спрос на билеты резко вырос. Ежедневно железнодорожники получают 340 тысяч запросов на билеты и перевозят 80 тысяч человек.

Новости партнеров