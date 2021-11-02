Поездки на BlaBlaCar станут более дорогими: популярный сервис подготовил украинцам нововведение

BlaBlaCar в Украине станет платным

BlaBlaCar в Украине станет платным для пассажиров. Им придется платить комиссию при бронировании поездки на платформе.

Об этом рассказал CEO и соучредитель BlaBlaCar Николя Брюссон в интервью "РБК-Украина Авто".

Популярный сервис поиска попутчиков для автомобильных поездок BlaBlaCar в ближайшие месяцы станет платным для пользователей в Украине.

"Стратегическое решение о переходе карпулинга BlaBlaCar в Украине на платную основу уже принято, осталось определиться с датой. В любом случае, это не за горами — среди вариантов мы рассматриваем декабрь 2021 года или февраль-март 2022-го", — сказал он.

По словам соучредителя BlaBlaCar, для пассажиров появится комиссия в ходе онлайн-бронирования поездки на платформе. Впрочем, он заверил, что этот сбор возвращается, если водитель или пассажир отменяют поездку. Оплата самой поездки по-прежнему будет осуществляться наличными непосредственно водителю.

Тем самым, как пишет издание, для водителей ничего не изменится, поскольку для них использование сервиса останется бесплатным. А вот для пассажиров поездки станут подороже.

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