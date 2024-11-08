Поездки Татарова в Россию: чиновник прокомментировал упреки журналистов

Олег Татаров, замруководителя Офиса президента, прокомментировал информацию о том, что он якобы посещал Россию после начала войны в 2014 году. Он называет ее фейком.

Об этом пишет BBC.

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Как отмечают журналисты, ответа на запрос о выявленной информации от Офиса президента они не получили. Однако BBC NEWS Украина Татаров дал письменный комментарий.

"Обычно я не комментирую какие-либо публикации по отношению к себе. Но в связи с войной, ведущейся Россией против нашей страны, считаю необходимым все же прокомментировать этот фейк, который был распространен сегодня", – отметил он.

Кроме этого, чиновник опроверг информацию о каких-либо контактах с представителями России. Такие упреки он называет недостоверными.

"Это абсолютно недопустимо – распространять недостоверные данные и даже намеки на наличие моей коммуникации с кем-то из России или поездок на ее территорию. Тем более со ссылкой на подконтрольные врагу источники", – сказал Татаров.

Напомним, 7 ноября "Схемы" (Радио Свобода) опубликовали материал, согласно которому Татаров посещал Россию в 2017, 2018 и 2019 годах, а в 2015 году – оккупированный Крым. По данным журналистов, в последний раз он ездил в Россию через Беларусь на следующий день после победы Владимира Зеленского на выборах президента 22 апреля 2019 года.

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