Поездки украинцев в страны ЕС станут платными: что известно

Въезд в страны ЕС для украинцев с конца 2026 года больше не будет полностью бесплатным. Вместо простого предъявления паспорта, теперь нужно будет заранее оформлять разрешение через систему ETIAS и оплачивать комиссию онлайн. Такие обновления изменяют условия безвизового сообщения, к которым мы привыкли.

Об этом говорится в публикации журналистки Екатерины Соляр в сети Instagram.

Платный въезд в ЕС для украинцев

С конца 2026 г. украинцы, как и граждане других безвизовых стран, должны будут оплачивать разрешение на поездки в Европейский Союз.

Система ETIAS подразумевает обязательную предварительную авторизацию для всех путешественников.

Стоимость одной заявки составит 20 евро (около 1016 грн), при этом оформить разрешение на семью или группу нельзя — каждый человек подает заявку отдельно.

Некоторые источники указывают цену в 7 евро, однако официальные данные подтверждают 20 евро.

Сроки и условия

Разрешение ETIAS будет действительно три года или до истечения срока действия загранпаспорта. Он позволит многократно въезжать в 30 стран ЕС, включая Шенгенскую зону, Кипром, Болгарию и Румынию.

При этом оплату можно будет произвести только онлайн с помощью банковской карты через официальный сайт ETIAS.

Нюансы и риски

Анкету начнут рассматривать только после успешной оплаты. Важно учитывать, что сбор не возвращается ни при каких обстоятельствах.

В случае отказа во въезде или ошибок в данных (например, неправильный номер паспорта или имя) разрешение аннулируется и платить придется заново. Эти правила делают оплату обязательным и без возможности возврата средств.

