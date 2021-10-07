Поездом за границу: перечень и расписание международных маршрутов "Укрзализныци"

Среди рейсов за границу, большинство из них направляется в Польшу.

"Укрзализныця" 7 октября представила график движения пассажирских поездов на 2022 год. Так, в расписании есть и 14 международных маршрутов.

Об этом сообщили во время презентации, которая опубликована на официальном Telegram-канале перевозчика.

Стоит отметить, что среди рейсов за границу, больше всего — в Польшу, также есть сообщение с Беларусью, Литвой, Латвией, Венгрией, Словакией и Австрией. Железнодорожное сообщение с Польшей возобновится уже в этом году - с 10 октября.

Среди рейсов, которые обслуживает "Укрзализныця", в расписании указаны следующие:

№ 31/32 Киев — Минск — Вильнюс — Рига;

Беспересадочные вагоны № 21/431, № 22/432 Киев — Вена курсируют круглый год ежедневно, 23/433 Киев — Вена курсирует в дни повышенного пассажиропотока в составах поездов № 749/145/32519/140-147/32510/146/750;

№ 19/20, 27/28 Львов — Пшемысль;

№ 36/35 Одесса — Пшемысль;

№ 51/52 Львов — Вроцлав, с беспересадочный вагон Киев — Вроцлав, который курсирует в составе поездов № 749/51-52/750 с перепричепом на станции Львов;

№ 67/68 Киев — Варшава;

№ 90/89, 705/706, 715/716 Киев — Пшемысль.

Маршруты, которые обслуживают зарубежные железнодорожные компании:

№ 34/33 Будапешт — Мукачево;

№ 32510/32519, № 32520/32529, № 32530/32539, № 32516/32513, № 32526/32523, № 32518, № 32549 Захонь — Чоп;

№ 32512/32517 Захонь — Мукачево/Чоп — Захонь;

№ 32521 Мукачево — Захонь;

№ 960/961, № 962/963 Кошице — Мукачево;

№ 8860/8863 Чиерна над Тисой — Чоп;

№ 8861/8862 Кошице — Чоп.

Также сообщается, что в новом графике движения предусмотрено курсирование двух пар новых поездов — № 19/20 Львов — Пшемысль и № 27/28 Львов — Пшемысль.

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