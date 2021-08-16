Погиб 15-летний парень: в Ровенской области столкнулись два мотоцикла (фото)

Погиб 15-летний парень: в Ровенской области столкнулись два мотоцикла (фото)

В ДТП пострадали двое молодых людей, в возрасте 19 и 20 лет.

В селе Боровое Ровенской области в понедельник, 16 августа, в ДТП погиб 15-летний парень.

Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области.

По предварительным данным, авария произошла на перекрестке дорог. Там 15-летний водитель мотоцикла Qingqi врезался в другой мотоцикл Loncin, в котором ехали 19-летний и 20-летний местные жители.

В ДТП погиб 15-летний парень. Он получил травмы не совместимые с жизнью и скончался в карете скорой помощи. Двух других ребят госпитализировали без сознания.

Правоохранители начали досудебное расследование по части 2 статьи 286 УК Украины. Известно, что все трое участники ДТП ехали без шлема.

Напомним, во Львовской области в ДТП пострадали 6 человек, среди них дети 4 и 7 лет.

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