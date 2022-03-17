Погиб артист балета Национальной оперы Украины Артем Дацишин

26 февраля артиста обстреляли русские военные. Он был ранен, умер в больнице.

Погиб артист балета Национальной оперы Украины Артём Дацишин.

26 февраля его обстреляли русские военные. Артист был ранен, умер в больнице.

Об этом сообщила в соцсети журналистка Анна Мамонова.

Прощание состоится 18 марта в 11 часов утра. Кремация на Байковом кладбище.

Артему было 43 года. Он был родом из Херсона. О его стиле исполнения говорили: академическая выразительность, романтическая возвышенность, психологическая глубина. Исполнял главные партии в "Лебедином озере", "Щелкунчике", "Спящей красавице" П. Чайковского, "Жизель" А. Адана, "Баядерке" Л. Минкуса, "Ромео и Джульетта" С. Прокофьева. Гастролировал в Германии, Японии, Австрии, Швейцарии, Ливане, Италии, Испании, Франции, Канаде, США, Португалии.

Артем Дацишин – лауреат международного конкурса Сергея Лифаря (1996) и Рудольфа Нуриева (1998), артист Национальной оперы Украины.

Напомним, 17 марта стало известно, что в результате ракетных обстрелов в Киеве погибла известная украинская актриса Оксана Швец.

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