Погиб через месяц после мобилизации: в Тернополе родные павшего героя обвиняют ТЦК в халатности

Родственники погибшего утверждают, что 55-летнего бойца отправили в Донбасс без необходимой амуниции, а обратно тело привезли неисправным рефрижератором.

В Тернополе 31 июля похоронили защитника Украины 55-летнего Олега Клима, погибшего во время обстрела в Донецкой области через месяц после того, как он был мобилизован.

Об этом передает местное издание "Терен".

Олег Клим был мобилизован 27 июня этого года, погиб почти через месяц – 25 июля.

Фото: 0352.ua

Отправили на фронт "голого"

Родные защитника утверждают, что Олега отправили воевать без должной военной подготовки, спецучебы и амуниции.

"Он уехал без каски, бронежилета. Ребенок передавал ему "Новой почтой" все обмундирование. Как можно отправить на передовую "голого", – возмущается родственница погибшего Тамара Клим.

В издании Т1 добавляют, что хотя Олег сам проживал в Тернополе, повестку получил почему-то из Чертковского центра комплектования.

В первую неделю службы защитник находился во Львове, там должен проходить обучение.

"Ситуация с отправкой военных без подготовки продолжается. 27.06.2023 года (Тернопольским ТЦК) был призван Клим Олег, а 25.07.2023 года, погиб в Донецкой области. Приблизительно через 10 дней, после призыва, его направили на Бахмутское направление, на так называемое "обучение", – сообщил родственник погибшего изданию 0352.ua.

Привезли тело в неисправном рефрижераторе

Другой вопрос, возмущающий родных – ненадлежащая транспортировка тела погибшего героя. По их словам, бойца привезли рефрижератором, у которого был неисправный холодильник.

"Тело доставили рефрижератором, у которого был поломан холодильник. Сказали, что не виделили средства на фреон", – говорит племянник погибшего Николай Клим.

Что говорят в ТЦК

В свою очередь, в областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки отметили, что Олег Клим был призван в ряды ВСУ по собственному желанию.

"Клим Олег Николаевич был призван в ряды ВСУ по собственному желанию. Он сам лично обратился в один из отделов ТЦК. Он прошел медицинскую комиссию. Никто его не заставлял, это было его собственное желание", – говорит начальница пресс-службы областного ТЦК Елена Величанская.

Что касается того, почему мужчину так быстро отправили на передовую, в ТЦК объяснили, что он в свое время проходил срочную службу и имел боевой опыт. Заметим, что Климу – 55 лет и служил он на срочную службу примерно 35 лет назад, еще в советской армии.

"В таких случаях, когда мобилизованный имеет боевой опыт, он имеет право выбора: прибыть в учебный центр для прохождения переподготовки или отбывать в боевую бригаду. Он выбрал такой путь и сказал "я буду служить". Ему была предложена служба в нескольких бригадах. Он избрал именно эту (24-ю отдельную механизированную бригаду имени Короля Данила. – Ред.). Был назначен на должность водителя минометной батареи", – объясняет Величанская.