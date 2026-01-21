Погиб экс-глава "Укрэнерго" Алексей Брехт: какая причина

Алексей Брехт / © Укренерго

Бывший временно исполняющий обязанности председателя правления НЭК «Укрэнерго» Алексей Брехт погиб от поражения током. Смертельный инцидент произошел на одной из подстанций компании.

Об этом сообщили в ДТЭК.

«Страшная трагедия для семьи украинских энергетиков. Во время выполнения профессиональных обязанностей погиб Алексей Брехт, член правления НЭК Укрэнерго», — говорится в заявлении.

В ДТЭК о Брехте отзываются как об опытном энергетике, который сделал очень много для украинской энергосистемы и ее устойчивости во время войны.

В компании также выразили соболезнования родным, близким и коллегам-энергетикам.

Точные причины гибели Брехта не указываются, однако по данным «Экономической правды», трагедия произошла в результате поражения током на одной из подстанций «Укрэнерго».

Кто такой Алексей Брехт?

После увольнения Владимира Кудрицкого с должности главы «Укрэнерго» в сентябре 2024 года, Наблюдательный совет компании назначил Брехта исполняющим обязанности председателя правления. Он возглавлял компанию в этом статусе в период с 5 сентября 2024 года до 30 июня 2025 года.

Брехт — выпускник НТУУ «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» по специальности «Электрические станции». Профессиональный путь начал в 1999 году на Киевской ГАЭС.

В течение 2011 — 2016 годов занимал руководящие должности в компании, где курировал техническую политику, вопросы евроинтеграции и стратегического развития сетей.

К слову, нардеп Алексей Кучеренко заявил, что в Киеве из-за дикой перегрузки умерли двое слесарей аварийных бригад, которые работали по 2 — 3 суток без перерыва. Кучеренко отметил, что из-за острой нехватки кадров специалисты буквально валятся с ног, а у многих фиксируют психофизическое истощение и обморожение.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 19 января в столице во время выполнения работ в квартире умер один 60-летний слесарь. Точную причину смерти сейчас устанавливают судебно-медицинские эксперты.