- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 8317
- Время на прочтение
- 2 мин
Погиб экс-глава "Укрэнерго" Алексей Брехт: какая причина
Алексей Брехт погиб во время выполнения профессиональных обязанностей.
Бывший временно исполняющий обязанности председателя правления НЭК «Укрэнерго» Алексей Брехт погиб от поражения током. Смертельный инцидент произошел на одной из подстанций компании.
Об этом сообщили в ДТЭК.
«Страшная трагедия для семьи украинских энергетиков. Во время выполнения профессиональных обязанностей погиб Алексей Брехт, член правления НЭК Укрэнерго», — говорится в заявлении.
В ДТЭК о Брехте отзываются как об опытном энергетике, который сделал очень много для украинской энергосистемы и ее устойчивости во время войны.
В компании также выразили соболезнования родным, близким и коллегам-энергетикам.
Точные причины гибели Брехта не указываются, однако по данным «Экономической правды», трагедия произошла в результате поражения током на одной из подстанций «Укрэнерго».
Кто такой Алексей Брехт?
После увольнения Владимира Кудрицкого с должности главы «Укрэнерго» в сентябре 2024 года, Наблюдательный совет компании назначил Брехта исполняющим обязанности председателя правления. Он возглавлял компанию в этом статусе в период с 5 сентября 2024 года до 30 июня 2025 года.
Брехт — выпускник НТУУ «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» по специальности «Электрические станции». Профессиональный путь начал в 1999 году на Киевской ГАЭС.
В течение 2011 — 2016 годов занимал руководящие должности в компании, где курировал техническую политику, вопросы евроинтеграции и стратегического развития сетей.
К слову, нардеп Алексей Кучеренко заявил, что в Киеве из-за дикой перегрузки умерли двое слесарей аварийных бригад, которые работали по 2 — 3 суток без перерыва. Кучеренко отметил, что из-за острой нехватки кадров специалисты буквально валятся с ног, а у многих фиксируют психофизическое истощение и обморожение.
В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 19 января в столице во время выполнения работ в квартире умер один 60-летний слесарь. Точную причину смерти сейчас устанавливают судебно-медицинские эксперты.