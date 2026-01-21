Гибель экс-руководителя "Укрэнерго" Брехта: стали известны подробности

Алексей Брехт / © Укренерго

Украинская энергетика понесла болезненную и невосполнимую потерю. Трагически погиб член Правления НЭК «Укрэнерго» и бывший исполняющий обязанности главы компании Алексей Брехт. Смерть настигла его на рабочем месте — на одном из объектов критической инфраструктуры.

Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго».

По информации компании, Алексей Брехт погиб там, где счел необходимым быть в самые сложные моменты для энергосистемы. Он лично находился на одном из энергообъектов, недавно подвергшемся атаке со стороны российских оккупантов.

«Второй день подряд Алексей Александрович лично руководил восстановительными работами на одном из недавно атакованных врагом энергообъектов», — говорится в сообщении «Укрэнерго».

Коллеги отмечают, что его главной целью было как можно быстрее вернуть людям свет.

Алексею Брехту было 47 лет. Большую часть своей жизни — более 24 лет — он посвятил работе в национальной энергетической компании.

Он работал руководителем Службы перспективного развития Центральной энергосистемы. Занимал должности диспетчера и руководителя Диспетчерской службы.

В последние годы он отвечал за критически важные направления: эксплуатацию, восстановление, защиту и развитие сети системы передачи.

В течение 2024-2025 годов исполнял обязанности председателя Правления «Укрэнерго», управляя компанией в сверхсложный период войны.

Коллектив компании выразил глубокие соболезнования семье и близким погибшего, отметив его профессионализм и человечность.

«Нам будет не хватать Алексея Брехта особенно. Его опыт, энергия, готовность подсказать и помочь всегда поддерживали нас в самые трудные времена. Его умение находить нестандартные решения при решении самых сложных задач всегда вдохновляло», — отметили в «Укрэнерго».

Напомним, нардеп Алексей Кучеренко заявил, что в Киеве из-за дикой перегрузки умерли двое слесарей аварийных бригад, работавших по 2—3 суток без перерыва. Кучеренко подчеркнул, что из-за острой нехватки кадров специалисты буквально валятся с ног, а у многих фиксируют психофизическое истощение и обморожение.